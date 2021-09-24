"Это наш город": в районе Хорошёво-Мнёвники заселили новый дом, построенный по реновации

В районе Хорошёво-Мнёвники заселяют первый дом, построенный по программе реновации. Новостройка находится на улице Демьяна Бедного.

Новые квартиры получили 64 семьи, которые жили неподалеку, в доме 1966 года постройки. В новостройке 135 квартир с улучшенной планировкой.

Предусмотрены подземная парковка, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы. В шаговой доступности от дома находятся школы, детские сады и поликлиника.