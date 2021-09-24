"Это наш город": более 100 тыс телемедицинских консультаций провели в "Здоровой Москве"

Более 100 тысяч телемедицинских консультаций получили горожане в павильонах "Здоровая Москва". Эта услуга максимально сокращает время между выявлением заболевания и началом лечения.

Сотрудник центра по телефону связывается с пациентом, у которого нашли какие-то отклонения, объясняет дальнейшие действия и назначает дополнительное обследование.

Во время пандемии коронавируса удаленные медконсультации доказали свою эффективность.