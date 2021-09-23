"Это наш город": рентгенологи обработали более 3 млн исследований с помощью ИИ

Более 3 миллионов исследований проанализировали московские рентгенологи с помощью искусственного интеллекта.

Технология сокращает время на описание снимков на 30%. В экстренных случаях время от отправки снимков до получения протокола рентгенолога составляет считанные минуты.

Нейросеть помогает распознавать признаки коронавируса, рака легкого и молочной железы, остеопороза и других болезней.