"Это наш город": 100 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года

За последние 10 лет в столице восстановлено более 1,5 тысячи старинных построек, имеющих культурную и историческую ценность.

Еще на 100 объектах реставрация завершится в ближайший год. Среди них – особняк Полибина, Центральный дом журналиста и некоторые павильоны ВДНХ.

Самые значимые проекты становятся лауреатами конкурса "Московская реставрация". В этом году он пройдет уже в 11-й раз. На участие в нем подано более 60 заявок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.