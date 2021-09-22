"Это наш город": цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

Цифровой паспорт ребенка запустили в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Теперь новый сервис доступен врачам всех детских поликлиник города. Также его теперь используют медработники в школах и детских садах.

В сервисе содержатся самые актуальные данные, что позволяет врачу быстрее принимать решения о дальнейшем лечении. Информация автоматически подгружается из медицинских документов в режиме онлайн.