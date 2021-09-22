"Это наш город": акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября

Традиционная познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября. В этот раз акцию посвятили креативным индустриям. Она охватывает около 100 креативных площадок города.

Ее участники смогут познакомиться с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские.

Все мероприятия пройдут очно с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер. Чтобы посетить площадки, нужно будет пройти предварительную регистрацию.