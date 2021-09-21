"Это наш город": в центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий

В центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий. 23 сентября горожанам представят более 800 позиций с полной и частичной занятостью.

У соискателей появится возможность лично пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие условия труда.

Кроме того, в центре "Моя карьера" все желающие смогут бесплатно проконсультироваться у карьерного эксперта и пройти тестирование.