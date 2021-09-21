"Это наш город": систему Face Pay запустили на всех линиях московского метро

Face Pay теперь есть на всех линиях линиях московского метро. Систему запустили на последних пяти ветках, где она еще не опробована.

В Дептрансе уточнили, что пассажиры, которые тестируют Face Pay, могут проходить через турникеты, возле которых на полу размещен круглый черный стикер. Система узнает их по лицу и затем спишет деньги за проезд с карты, которая привязана к личному аккаунту.

Также для пользователей Face Pay в настоящее время разрабатывается программа скидок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.