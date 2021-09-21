"Это наш город": в Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Москве начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут открыты ежедневно: по будням – с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. Мобильные пункты расположены в том числе у станций метро.

Сделать прививку от гриппа может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобятся только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Вся процедура занимает 10–15 минут.