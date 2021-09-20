"Это наш город": Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок.

Они расположены в 8 районах столицы. В том числе в Лосиноостровском, Покровском-Стрешневе и Южном Тушине. Там построят новые дома, куда москвичи переедут из старых пятиэтажек.

Благодаря новым площадкам новоселье отметят 6,5 тысячи человек. Они получат квартиры с отделкой комфорт-класса и установленной сантехникой.

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