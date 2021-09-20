"Это наш город": москвичи сэкономили 5 тыс часов благодаря анкетам перед диспансеризацией

Жители столицы сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису автоматического заполнения анкеты в электронной медкарте перед диспансеризацией в павильонах "Здоровая Москва".

С момента запуска проекта горожане заполнили уже более 45 тысяч анкет. Каждый третий москвич предпочитает заполнять анкету заранее.

В павильонах "Здоровая Москва" заполнение анкеты является обязательным условием. Она содержит в себе информацию о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек.

Заполнить опросник могут пользователи с доступом к медкарте в разделе "Моя диспансеризация в парке" через портал mos.ru или мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". При желании анкеты можно заполнить и в павильонах "Здоровая Москва" с помощью информационных киосков.