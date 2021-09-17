"Это наш город": закрылся вестибюль станции метро "Курская"

На станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро закрыли один из вестибюлей. Это временная мера. Вход откроют 19 ноября. За это время на станции капитально отремонтируют 3 эскалатора.

На время работ пассажиры смогут использовать для входа и выхода соседний вестибюль. В навигационной схеме он обозначен под номером 3.

Также на днях завершилась установка нового эскалатора на станции МЦК "Кутузовская". После этого для пассажиров открыли южный вход на платформу.