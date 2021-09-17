"Это наш город": на западе столицы отремонтируют три поликлиники

На западе Москвы до конца года планируют отремонтировать три поликлиники. Они расположены на проспекте Вернадского, Беловежской и Мосфильмовской улицах. Данные медицинские учреждения практически перестраивают заново.

В зданиях поменяют все инженерные системы, лифты, окна и двери, заменят вентиляцию и системы кондиционирования, утеплят фасады и выполнят отделку помещений. Поликлиники приспособят для удобства маломобильных граждан и оборудуют системами доступа.