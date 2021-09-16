"Это наш город": открыт прием заявок на участие в "Классной программе"

ВДНХ ждет в гости школьников. Открыт прием заявок на участие в "Классной программе". В рамках проекта в павильонах, музеях и лабораториях ВДНХ организуют экскурсии, уроки и мастер-классы. Стать их участниками могут только организованные группы численностью не менее 10 человек.

Детей должны сопровождать взрослые – родители или учителя. Занятия можно подобрать для любого возраста. Чтобы их посетить, нужно зарегистрироваться и купить билеты на сайте проекта.