"Это наш город": москвичи выбрали имя для первого электрического речного трамвая

Первый электрический ручной трамвайчик в Москве назовут "Синичка". Такое название набрало большинство голосов по итогам опроса на сайте проекта "Активный гражданин"

Свое мнение высказали более 150 тысяч жителей столицы. Они выбирали из пяти вариантов: "Жужа", "Синичка", "Сетунь", "Яуза" или "Неглинка" и "Синичка". Все имена совпадают с названиями рек Москвы.

Эту концепцию предложили сами горожане. За "Синичку" выступили почти 30% голосовавших.