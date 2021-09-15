"Это наш город": в павильонах "Здоровая Москва" провели 2 млн медицинских манипуляций

За время работы павильонов "Здоровая Москва" в них провели в общей сложности более 2 миллионов различных медицинских манипуляций.

Без предварительной записи и направлений можно пройти бесплатное обследование по расширенной программе диспансеризации или сделать прививку от COVID-19.

Коме того, москвичи, перенесшие коронавирус, могут проверить здоровье спустя 60 дней после выздоровления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.