"Это наш город": в Нагатинском Затоне к ноябрю откроется новая поликлиника

В Нагатинском Затоне к ноябрю откроется новая поликлиника. Обслуживаться в ней смогут и дети, и взрослые – всего 750 человек за смену.

Здание разделено на 2 блока с отдельными входами. На первом этаже откроют женскую консультацию.

Шестиэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Оно полностью соответствует новому московскому стандарту. Поликлиника на Судостроительной улице укомплектована самым современным оборудованием.