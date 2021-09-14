"Это наш город": в Москве первую прививку от COVID-19 сделали 5 млн человек

5 миллионов москвичей старше 18 лет уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Из них только 22% – горожане старше 60 лет. Такая ситуация вызывает у медиков тревогу, ведь именно эта категория граждан входит в группу риска.

При этом почти все люди преклонного возраста, которые проживают в специальных соцучреждениях, не только полностью привиты, но и ревакцинированы.