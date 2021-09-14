"Это наш город": Северный речной вокзал после реставрации посетили более 1,5 млн человек

С момента реконструкции Северного речного вокзала прошел год. За это время его посетили более 1,5 миллиона человек.

Сейчас реконструированный Северный речной вокзал и парк рядом с ним пользуются большой популярностью среди москвичей. В парке регулярно проводятся выставки, концерты и мастер-классы.

Масштабная реконструкция Северного речного вокзала началась в 2018 году. До этого эта территория почти 30 лет приходила в упадок.

Сегодня от причалов вокзала, как и много лет назад, уходят теплоходы в круизы и прогулки по Москве-реке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.