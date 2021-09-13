"Это наш город": cистема Face Pay заработала еще на пяти линиях столичного метро

Еще на пяти линиях столичного метрополитена заработала система оплаты по лицу Face Pay. В настоящее время система работает на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях метро.

В связи с увеличением станций, на которых тестируют систему Face Pay, возрастет и количество участников проекта. Подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.

Система работает стабильно, поэтому было принято решение о расширении фокус-группы до семи тысяч человек.