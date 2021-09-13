"Это наш город": часть столичных детских поликлиник перейдет на электронные медкарты

Каждая третья детская поликлиника столицы перейдет на электронные медкарты до конца года. Уже четыре медучреждения работают с документами пациентов исключительно в цифровом виде.

В электронной медкарте собрана вся информация о здоровье человека, описаны все этапы амбулаторного и стационарного лечения, сохранены выписанные врачом рецепты.

Доступ к медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого у пациента должен быть московский полис ОМС.