"Это наш город": Московскому центральному кольцу исполнилось пять лет

Московскому центральному кольцу исполнилось пять лет. Его запуск улучшил транспортную доступность 34 районов столицы. Сейчас в будни кольцо перевозит более полумиллиона пассажиров.

МЦК не только соединило между собой районы столицы, но и снизило нагрузку на вокзалы и метро. Кроме того, станции появились там, где не было подземки.

С момента запуска МЦК парк поездов уже успели обновить. Также сократили интервал движения, и почти в два раза увеличили количество пересадок.