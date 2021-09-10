"Это наш город": в Москве начали включать отопление по заявкам от соцучреждений

В социальных учреждениях Москвы начали включать отопление по заявкам. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

От соцучреждений поступило порядка 40 заявок. Работа по ним уже проводится.

Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. Включение отопления в городе обычно длится в течение нескольких дней. При этом технологический срок процедуры составляет пять суток.