"Хрустальную Турандот" вручили в театре Вахтангова

В театре Вахтангова вручили премию "Хрустальная Турандот". Свое название награда получила в честь одного из старейших спектаклей Москвы - премьера состоялась в 1922 году на вахтанговской сцене. В постановке играли многие известные и талантливые актёры. И вот уже на протяжении 21-го года хрустальной статуэткой награждают наиболее выдающихся театральных актеров и режиссеров. Награду "За честь и достоинство" в этом году вручили 97-летней актрисе Галине Коноваловой. За служение театру статуэтку получил и Валентин Гафт. Лучшая женская роль у блистательной Юлии Рутберг. Актер Кирилл Пирогов за вечер на сцену поднимался дважды. Первый раз - забрать "Принцессу" за лучшую мужскую роль. Второй раз вместе с коллегами по творческой мастерской Петра Фоменко – получить за мастера награду за лучшую режиссерскую работу. Главный приз театральной премии "за лучшую постановку сезона" в этом году остался в театре Вахтангова. Он был вручен за спектакль "Пристань", поставленный к юбилею театра.