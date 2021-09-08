"Это наш город": москвичам предложили придумать название новой станции МЦД

Москвичам предложили придумать название новой станции МЦД на Комсомольской площади. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Остановочный пункт объединит платформы МЦД-2 и МЦД-4. Его возведут на месте станции Каланчевская и по сути сделают новым вокзалом.