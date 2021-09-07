"Это наш город": более 200 бесплатных экскурсий пройдет в Москве по случаю Дня туризма

Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве с 25 по 27 сентября. Их приурочат ко Всемирному дню туризма.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Одна из пешеходных экскурсий будет посвящена Шлюзам Канала имени Москвы, другая – истории деревни и усадьбы Троице-Лыково. Еще одну прогулку организуют по Пречистенке. Участникам расскажут об архитектурном стиле застройки района.