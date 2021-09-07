"Это наш город": пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"

Пополнить транспортную карту "Тройка" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы". Минимальная сумма, которую можно положить, – 100 рублей. Активировать платеж нужно на входе в подземку. Для этого карту необходимо приложить к желтому валидатору, который есть на всех станциях.

Новая опция облегчит жизнь пассажирам – подготовиться к поездке можно заранее, пополнив счет онлайн и не стоять для этого очередь в кассу или к билетному автомату.