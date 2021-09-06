"Это наш город": Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы

На западе Москвы благоустроят скверы и пешеходные зоны, приведут в порядок дворы и территории школ. Все работы выполнят в рамках программы "Мой район", сообщил Сергей Собянин.

Благоустройство ждет парки, детские спортивные площадки и зону отдыха в Можайском и Крылатском районах, в Кунцеве, Раменках и Фили-Давыдкове.

Кроме того, на юго-востоке столицы в ближайшие годы очистят и благоустроят большинство водоемов.