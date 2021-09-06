"Это наш город": москвичи обследовались после COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"

Павильоны "Здоровая Москва" каждый день посещают более тысячи человек. Свыше половины из них прошли в этих пунктах углубленное обследование после COVID-19.

Чтобы все процедуры выполнили быстрее, можно заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте. Если у пациента выявят отклонение от нормы или факторы риска, с ним свяжутся врачи центра телемедицины и расскажут, что делать дальше.