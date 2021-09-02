"Это наш город": в Москве открылся фестиваль "Цветочный джем"

В Москве открылся фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем". В прошлом году праздник не проводился из-за пандемии.

В этом году, например, на площади Революции появился лес с березами, соснами, елями с настоящими шишками. Переход от Манежной площади к площади Революции превратился в липовую аллею с цветниками в классическом русском стиле. Столешников переулок дизайнеры украсили перголой, увитой глицинией и плетистыми розами.