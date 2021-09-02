"Это наш город": на "Каширской" начали останавливаться поезда, следующие в центр

Станцию "Каширская" полностью открыли. Теперь поезда Замоскворецкой линии останавливаются на платформе при движении в обе стороны.

На "Каширской" частично завершили работы по реконструкции. Станцию готовят к интеграции в Большую кольцевую линию.

Строители уложили на платформе тысячи квадратных метров гранита, установили десятки колонн и лестниц. Теперь рабочие заканчивают монтировать инженерные системы и обустраивать технические помещения.