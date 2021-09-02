"Это наш город": система Face Pay заработала на четырех линиях столичного метро

Сервис Face Pay теперь работает на четырех линиях столичного метрополитена. К Филевской и Арбатско-Покровской присоединились Солнцевская и Калужско-Рижская линии.

Увеличилось и количество горожан, решивших участвовать в эксперименте. Тестируют один из самых современных бесконтактных способов прохода в метро уже 7 тысяч человек.

Ожидается, что система Face Pay, то есть оплата проезда с помощью технологии распознавания лиц, заработает на всех линиях московской подземки до конца года.