"Это наш город": Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь из-за сокращения светового дня попасть в гости к пандам, слонам и другим обитателям можно с 09:00 до 20:00. Вход закрывается в 19:00.

Изменение графика работы связано с началом подготовки животных к холодам.

В Московском зоопарке отметили, что продолжат работать без выходных. Специалисты рекомендовали приходить смотреть на животных утром и вечером, так как днем у многих из них послеобеденный сон.