"Это наш город": пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку при оплате проезда

С 1 сентября в метро, по МЦК и МЦД можно будет ездить дешевле. Специальная акция до конца года будет действовать для пассажиров, которые расплачиваются банковскими картами "Мир".

Скидка предоставляется при оплате на турникетах. При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей.

Скидку в размере 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому карта привязана в приложении.