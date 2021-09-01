"Это наш город": в столице подготовили специальную программу в честь Дня знаний

Столичные парки, библиотеки, музеи и культурные центры подготовили специальную программу в честь Дня знаний. Бесплатные мероприятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах.

Так, Таганский парк приглашает школьников с 5-го по 11-й классы принять участие в викторине по истории, литературе и точным наукам. А в культурном центре "Авангард" для детей приготовили интерактивную программу, посвященную безопасности дорожного движения.

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