"Это наш город": вакцинированные москвичи могут сдать плазму с антителами к COVID-19

Служба крови Москвы приглашает вакцинированных доноров сдать плазму с антителами к коронавирусу в течение полугода после введения второго компонента вакцины от COVID-19.

Как уточняется, антиковидную плазму можно сдать в промежутке с 31-го по 180-й день после введения второго компонента препарата "Спутник V".

Согласно проведенным исследованиям, плазма от вакцинированных "Спутником V" доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших. Введение донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.