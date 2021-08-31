"Это наш город": велопрокат в Москве проработает минимум до ноября

Велопрокат в столице будет работать минимум до ноября. А если погода позволит, то дольше.

В этом году в городе появилось 35 новых станций велопроката, 27 из которых предназначены для электровелосипедов. Пункты "Велобайка" появились и районах за пределами МКАД – в Троицке и Зеленограде.

Восемь лет назад, когда проект только возник, москвичи совершали за сезон 78 тысяч поездок, в этом году ожидается, что их будет не менее 4,5 миллиона.