"Это наш город": чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве

В Москве запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь информацию можно отправить с помощью чат-бота Мосводоканала.

Для этого достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код, которые размещены на главной странице сайта компании. Дальше выбрать удобный мессенджер – WhatsApp или Telegram, ввести номер лицевого счета и актуальные данные о расходе воды за месяц.

Электронный помощник примет показания автоматически.