"Это наш город": 1 сентября в Москве откроется фестиваль "Цветочный джем"

1 сентября в Москве откроется фестиваль "Цветочный джем". В рамках мероприятия пройдет конкурс ландшафтного дизайна. Также можно будет посетить выставки деревьев, кустарников, цветов и купить понравившиеся образцы.

Флористы украсят город композициями из самых разнообразных растений и создадут уютные лаунж-зоны. Например, на площади Революции вырастет настоящий лес с березами, соснами и елями. А переход от Манежной площади к площади Революции превратится в липовую аллею с цветниками.