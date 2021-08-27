"Это наш город": в столичное метро вернулась скульптура "Советская Белоруссия"

В столичное метро вернулась скульптура "Советская Белоруссия", которую больше 20 лет считали навсегда утраченной. Композиция с 1952 года до 90-х годов находилась на станции "Белорусская" кольцевой линии у торцевой стены на платформе.

Позже на ее месте стали строить новый выход из подземки и скульптуру демонтировали, распилив на части. Теперь же специалисты ее полностью восстановили и нашли новое место, тоже на станции "Белорусская", но уже на Замоскворецкой линии.