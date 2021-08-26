"Это наш город": почти 90 тыс москвичей получили наборы "С заботой о здоровье"

Почти 90 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы в рамках акции "С заботой о здоровье". Она стартовала 23 июня и продлится до 1 октября.

Суть акции состоит в том, что людям старше 65 лет, сделавшим прививку от коронавируса, вручают коробки, в которых есть все необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни: витаминные комплексы, тонометр и пульсоксиметр, уходовая косметика, таблетница, медицинские маски и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.