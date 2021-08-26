"Это наш город": более 100 граффити согласовали в Москве в этом году

Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году. Они посвящены Великой Отечественной войне и выдающимся представителям сферы культуры.

Так, это изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, а также артиста Василия Ланового.

Граффити всегда должны соответствовать определенной тематике. Рисунки будут появляться на фасадах жилых домов, а также трансформаторных подстанций.