"Это наш город": в Москве в электронный вид перевели еще три государственные услуги

В Москве в электронный вид переведут еще три государственные услуги. Все они связаны с социальной сферой. Теперь на портале mos.ru можно подать заявление о компенсации покупки предметов для новорожденных.

Кроме того, начиная с нового учебного года на этом же ресурсе будут принимать заявления на получение компенсации, которая возместит часть родительских денег за детский сад.

Также московские семьи могут на mos.ru оставить заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.