"Это наш город": двухэтажный поезд запустили на МЦК

По Московскому центральному кольцу будет ходить двухэтажный поезд. Пока в тестовом режиме. Он продолжит перевозить пассажиров до 8 сентября.

Горожанам предстоит решить – будет ли ходить состав по маршруту на постоянной основе. Для этого проведут голосование. Если пассажирам новый поезд понравится, то власти определятся с производителем.

Шестивагонный "Штадлер" пока единственный в России двухэтажный электропоезд. В сравнении с "Ласточкой" двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%.

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