"Это наш город": более 400 столичных семей воспользовались видеотрансляциями в роддомах

Более 400 московских семей воспользовались услугой видеонаблюдения в роддомах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь в первую очередь идет о родителях, чьи дети появились на свет недоношенными и вынуждены какое-то время находиться в роддоме. У боксов, в которых лежат малыши, устанавливаются камеры, чтобы родителям было спокойнее.

Для получения доступа к видеотрансляции нужно написать заявление, а решение принимает заведующий отделением или лечащий врач.