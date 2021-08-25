"Это наш город": пешеходная зона появилась у станций метро "Динамо" и "Петровский парк"

В Москве появилось еще одно благоустроенное пространство. На севере столицы преобразили Московскую аллею и площадь возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк".

Специалисты убрали воздушные кабельные лини общей протяженностью около 8 километров под землю.

Кроме того, заменили покрытие на дорогах и тротуарах. Дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону – гранитной. На площади также установили более 70 новых фонарей.