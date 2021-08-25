"Это наш город": станция "Текстильщики" БКЛ метро готова почти на 50%

Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро готова почти на 50%. Практически закончены работы по установке основных монолитных конструкций станционного комплекса.

Параллельно идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Смонтировано 6 из 13 эскалаторов.

На восточном участке активное строительство идет и на других станциях – "Печатники", "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Общая готовность этого отрезка – около 43%.