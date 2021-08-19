"Это наш город": Москва поднялась на 4 позиции в рейтинге инновационных городов Европы

Москва поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы. Теперь город занимает 14-е место из 76. Столица опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне.

Международный рейтинг аналитического агентства оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. Отдельно по всем городам аналитики оценивают стратегию привлечения инвестиций.

Вложение в развитие новых производств в Москве в этом году превысит 7 миллиардов рублей.