"Это наш город": московские парки подготовили новую программу мероприятий

Столичные парки подготовили новую программу для москвичей. Мероприятия будут проходить с 17 по 22 августа.

Горожан ждут экскурсии, лекции, мастер-классы, киносеансы и уроки иностранных языков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.