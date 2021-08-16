"Это наш город": в Москве с помощью нейросети поставили 2 млн предварительных диагнозов

Столичные терапевты поставили два миллиона предварительных диагнозов с помощью сервиса, использующего нейросеть. Его точность уже составляет 68%.

Использование искусственного интеллекта позволяет повысить точность диагностики, при этом окончательное решение все равно остается за врачом. Машина, проанализировав все данные по пациенту, предлагает терапевту на выбор три наиболее вероятных предварительных диагноза.

При этом время, которое врач тратит на прием одного пациента, благодаря нейросети сокращается примерно в 10 раз. Также сервис позволяет избежать повторного назначения на одно и тоже исследование.